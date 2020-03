Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney+ reporte son lancement en France au 7 avril Reuters • 21/03/2020 à 19:36









PARIS, 21 mars (Reuters) - Disney+, la plateforme de vidéos en streaming du géant du divertissement Walt Disney DIS.N , a annoncé samedi reporter son lancement en France au 7 avril face aux inquiétudes sur la congestion des réseaux. Alors que les services vidéos peuvent représenter jusqu'à 60% du trafic internet sur les réseaux fixes et mobiles, le lancement le 24 mars en Europe de Disney+ fait craindre un ralentissement de la connexion des utilisateurs. "Encore un peu de patience pour nos fans français", peut-on lire sur le compte Twitter de Disney+ France. "notre service de streaming Disney+ arrive bientôt... mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu'au mardi 7 avril 2020". Vendredi, le PDG d'Orange ORAN.PA , Stéphane Richard, avait demandé un report afin de prévenir la saturation des réseaux télécoms déjà encombrés par Netflix NFLX.O , YouTube GOOGL.O et le télétravail en raison de la stratégie de confinement mise en oeuvre pour contrer l'épidémie de coronavirus. (Gwénaëlle Barzic et Mathieu Rosemain)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.