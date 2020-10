Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney réorganise ses activités médias et divertissement Reuters • 12/10/2020 à 23:51









12 octobre (Reuters) - Le groupe Walt Disney DIS.N a annoncé lundi une réorganisation de ses activités médias et divertissement afin d'accélérer la croissance de sa plateforme de vidéos en streaming Disney+. Ces activités seront désormais réparties en trois divisions distinctes - studios, divertissement général et sports -, a déclaré Disney, ajoutant que la distribution et la commercialisation seraient rassemblées dans une unité globale. Cette décision survient quelques jours après que l'investisseur milliardaire et activiste Daniel Loeb a appelé le groupe à renoncer à verser un dividende et à doubler ses investissements de contenu dans le streaming. A la suite de cette annonce, Disney a pris près de 5% dans les transactions d'après-clôture à Wall Street. (Aurora Ellis, version française Jean-Stéphane Brosse)

