Disney renoue l'antenne avec YouTube

(AOF) - Disney et YouTube, propriété de Google , ont annoncé avoir conclu un accord visant à rétablir les chaînes appartenant à Disney sur YouTube TV. Cet accord intervient après des semaines de perturbations. Les chaînes ABC, ESPN, FX, Disney Channel et National Geographic font donc leur retour au sein de l'un des plus importants services de télévision payante des États-Unis avec près de 9 millions d’abonnés.
