Disney obtient une nouvelle ligne de crédit à court terme de 5,25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Walt Disney DIS.N a déclaré mardi avoir obtenu un nouvel accord de crédit de 5,25 milliards de dollars qui arrivera à échéance dans moins d'un an et remplacera la facilité précédente du même montant.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer