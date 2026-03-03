Disney obtient une nouvelle ligne de crédit à court terme de 5,25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney DIS.N a déclaré mardi avoir obtenu un nouvel accord de crédit de 5,25 milliards de dollars qui arrivera à échéance dans moins d'un an et remplacera la facilité précédente du même montant.