Disney nomme Paul Roeder à la tête de la communication du groupe
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 19:01

Walt Disney a annoncé la nomination de Paul Roeder au poste de vice-président exécutif senior et directeur de la communication, fonction qu'il prendra officiellement le 19 mars. Présent au sein du groupe depuis 25 ans, il supervisera désormais l'ensemble de la communication mondiale de l'entreprise et agira comme principal porte-parole. Il sera directement rattaché au nouveau directeur général Josh D'Amaro.

Cette nomination intervient dans le cadre de la réorganisation de la direction de Disney après la désignation, le mois dernier, de Josh D'Amaro à la tête du groupe. Il succède à Bob Iger, qui dirigeait l'entreprise depuis de nombreuses années. Paul Roeder occupait jusqu'à présent le poste de vice-président exécutif chargé de la communication pour Disney Entertainment Studios, les activités direct-to-consumer et les opérations internationales.

Paul Roeder a rejoint Disney en 2001 au sein de l'équipe de communication d'ABC. Depuis 2010, il dirigeait la communication des studios Disney et a accompagné plusieurs opérations majeures du groupe, dont les acquisitions de Lucasfilm et de 21st Century Fox. Sa nomination vise à assurer la continuité de la stratégie de communication du groupe dans un contexte de transition de leadership.

