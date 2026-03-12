Disney nomme Paul Roeder à la tête de la communication du groupe
12/03/2026
Cette nomination intervient dans le cadre de la réorganisation de la direction de Disney après la désignation, le mois dernier, de Josh D'Amaro à la tête du groupe. Il succède à Bob Iger, qui dirigeait l'entreprise depuis de nombreuses années. Paul Roeder occupait jusqu'à présent le poste de vice-président exécutif chargé de la communication pour Disney Entertainment Studios, les activités direct-to-consumer et les opérations internationales.
Paul Roeder a rejoint Disney en 2001 au sein de l'équipe de communication d'ABC. Depuis 2010, il dirigeait la communication des studios Disney et a accompagné plusieurs opérations majeures du groupe, dont les acquisitions de Lucasfilm et de 21st Century Fox. Sa nomination vise à assurer la continuité de la stratégie de communication du groupe dans un contexte de transition de leadership.
Valeurs associées
|99,443 USD
|NYSE
|-1,44%
