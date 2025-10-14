Disney nomme Michael Moriarty, un initié, au poste de directeur financier de Disney Experiences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney DIS.N a nommé mardi Michael Moriarty, un initié, au poste de directeur financier et de vice-président exécutif de Disney Experiences, succédant ainsi à Kevin Lansberry.

Moriarty, qui a été président et directeur général de Hong Kong Disneyland Resort au cours des cinq dernières années, prendra ses fonctions lorsque Lansberry prendra sa retraite en février de l'année prochaine.

Il a occupé différents postes de direction au sein de Disney pendant près de vingt ans, notamment en tant qu'ancien directeur financier de Walt Disney Imagineering.