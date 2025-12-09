 Aller au contenu principal
Disney nomme l'ancien directeur des opérations d'Apple à son conseil d'administration
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney DIS.N a déclaré mardi qu'il avait nommé l'ancien directeur de l'exploitation d'Apple

AAPL.O , Jeff Williams, en tant que candidat administrateur indépendant pour l'élection à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2026.

La taille totale du conseil d'administration de Disney passera à 11 membres, à compter de l'élection des administrateurs lors de l'assemblée, si la candidature de Jeff Williams est approuvée.

Jeff Williams a pris sa retraite en tant que directeur de l'exploitation d'Apple au début de l'année, après avoir occupé ce poste depuis 2015. Il faisait partie de l'équipe qui a lancé le premier iPhone en 2007, et a également dirigé le projet de l'Apple Watch et l'expansion de l'entreprise dans le domaine de la santé et de la remise en forme.

Sa nomination au conseil d'administration du géant du divertissement apporterait un deuxième cadre technologique à l'entreprise, après la nomination de Carolyn Everson, l'ancienne présidente d'Instacart CART.O et une vétérane de Meta Platforms META.O , en novembre 2022.

