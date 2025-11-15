Disney et YouTube TV concluent un accord qui met fin à des semaines de perturbations

Les chaînes Disney retournent sur YouTube après un différend sur la redevance

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées

(Ajout de détails au paragraphe 3 et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 4) par Harshita Mary Varghese et Dheeraj Kumar

YouTube, la filiale de Google, et Walt Disney ont annoncé vendredi qu'ils étaient parvenus à un accord pour rétablir les chaînes appartenant à Disney sur YouTube TV, après qu'un différend sur les redevances a privé des millions d'abonnés de l'accès aux programmes du jour des élections américaines et à des événements sportifs majeurs en direct.

L'ensemble des chaînes Disney DIS.N , dont ABC, ESPN, FX et National Geographic, reviendront sur YouTube TV à partir de vendredi, ont indiqué les deux entreprises dans des déclarations distinctes.

En outre, l'intégralité de la programmation sportive d'ESPN, y compris le contenu d'ESPN Unlimited, sera disponible pour les abonnés du plan de base sans frais supplémentaires d'ici la fin de 2026, selon YouTube.

Le différend, centré sur les redevances de distribution, c'est-à-dire les tarifs par abonné que les distributeurs paient pour diffuser les réseaux de radiodiffusion et de câblodistribution, a entraîné l'interruption des chaînes de Disney le 30 octobre sur l'un des plus grands services de télévision payante aux États-Unis.

Walt Disney n'a pas immédiatement répondu à une question sur les conditions financières de l'accord. YouTube a déclaré qu'il ne divulguait pas les termes de l'accord.

CNBC a rapporté la semaine dernière que Disney cherchait à obtenir des tarifs comparables à ceux payés par les grands distributeurs, notamment environ 10 dollars par abonné et par mois pour ESPN.

La croissance rapide de YouTube TV en tant que plateforme de télévision payante, combinée aux vastes ressources financières de Google GOOGL.O , lui confère un plus grand pouvoir de négociation avec les sociétés de médias et lui permet de fonctionner avec moins de pression financière à court terme que les fournisseurs traditionnels.

Le service a fait l'objet de négociations et de litiges avec de grands groupes de médias qui menaçaient de retirer leurs réseaux de la plateforme.

Le directeur général de Walt Disney, Bob Iger, a déclaré jeudi que son entreprise avait proposé un accord "égal ou supérieur à ce que d'autres grands distributeurs ont déjà accepté", faisant référence aux négociations avec YouTube TV concernant le litige.

La perspective d'une lutte prolongée pour la distribution des chaînes de télévision de Walt Disney avait inquiété les investisseurs quant aux perspectives de son activité télévisuelle, déjà en déclin.

Walt Disney n'a pas atteint les prévisions de revenus trimestriels , la faiblesse de la télévision par câble ayant éclipsé la forte croissance des activités de streaming et de parcs de la société.

ÉVÉNEMENTS CLÉS MANQUÉS

Les programmes sportifs ont été l'une des victimes du différend, les utilisateurs de YouTube TV n'ayant pas pu regarder le match de "Monday Night Football" entre les Arizona Cardinals et les Dallas Cowboys, le 3 novembre.

Disney a demandé à YouTube TV de rétablir ABC pour la couverture du jour des élections américaines, le 4 novembre, en invoquant l'intérêt du public, mais le service de streaming a rejeté la proposition, affirmant qu'un retour d'un jour sèmerait la confusion chez les clients.

YouTube a déclaré le mois dernier que Disney avait utilisé la "menace d'un black-out" comme tactique de négociation pour imposer des conditions d'accord qui augmenteraient les prix pour ses clients.

Walt Disney a déclaré que YouTube TV "exigeait un traitement préférentiel avec des tarifs plus bas et rejetait les conditions acceptées par d'autres partenaires, y compris les propres services de Disney comme Hulu + Live TV et Fubo."

Les chaînes Disney concernées sont FX, National Geographic, Nat Geo Wild, Disney Channel et ABC News Live.

YouTube TV avait déclaré qu'elle offrirait à ses abonnés à la télévision payante un crédit de 20 dollars si les chaînes Disney restaient indisponibles sur la plateforme pendant une période prolongée.

Après une période de négociations difficile, YouTube TV a conclu un accord avec NBCUniversal, propriété de Comcast

CMCSA.O , pour que les émissions de NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" restent sur la plateforme.

Plus tôt dans l'année, YouTube TV a mené à bien des négociations tout aussi difficiles avec Fox et Paramount, obtenant ainsi un accès continu à ces réseaux malgré les différends initiaux.