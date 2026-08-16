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Disney et Square Enix dévoilent un aperçu du jeu vidéo « Kingdom Hearts 4 » lors d'un salon dédié aux fans
information fournie par Reuters 16/08/2026 à 04:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le jeu vidéo « Kingdom Hearts 4 » sortira en 2027

* Une bande-annonce de quatre minutes vient compléter les 90 secondes d’images dévoilées vendredi

* Le créateur de la franchise, Nomura, a déclaré que le film « Coco » de Pixar avait été choisi pour ses fortes synergies avec le gameplay

* Une adaptation en anime pour Disney Channel et Disney+ est en cours de développement, avec la participation de Nomura

par Danielle Broadway

Walt Disney DIS.N et la société japonaise de jeux vidéo Square Enix 9684.T ont dévoilé samedi un aperçu du jeu « Kingdom Hearts 4 », qui n’est pas encore sorti, alors qu’ils célébraient le 25e anniversaire de cette franchise à succès lors d’une convention de fans de Disney à Anaheim.

« Kingdom Hearts » fait partie des neuf jeux vidéo ayant généré plus d’un milliard de dollars de recettes au détail pour Disney, a déclaré jeudi Sean Shoptaw, vice-président exécutif chargé des jeux et du divertissement numérique, dans le rapport stratégique de la société.

Mêlant les personnages et les univers de la franchise « Final Fantasy » de Square Enix et des films Disney, la série de jeux de rôle d’action « Kingdom Hearts » suit Sora, un adolescent dont le monde natal est détruit par des créatures appelées les Sans-cœur.

« Kingdom Hearts 4 » reprend l’histoire de Sora après les événements du troisième opus, alors qu’il se retrouve piégé à Quadratum, une version fictive de Shibuya, un véritable quartier d’affaires de Tokyo, au Japon.

« Kingdom Hearts 4 » sortira en 2027, et une table ronde organisée samedi lors du salon du divertissement D23 de Disney a dévoilé une bande-annonce de quatre minutes présentant un nouveau monde inspiré du film « Coco » de Pixar, venant compléter les 90 secondes d’extraits diffusés vendredi.

Ces images supplémentaires ont permis aux fans de retrouver des personnages familiers, notamment Donald, Dingo, le roi Mickey et Hadès, ainsi que des personnages originaux de « Kingdom Hearts » et des aperçus d’autres mondes.

La table ronde a accueilli un invité surprise, Tetsuya Nomura, créateur de la franchise, qui a déclaré vouloir intégrer des titres Disney permettant de créer de fortes synergies de gameplay.

« Nous avons estimé que “Coco” serait le monde idéal pour y parvenir », a-t-il déclaré à propos du film racontant l’histoire d’un garçon qui pénètre dans le « Pays des Morts » pour retrouver son arrière-arrière-grand-père, un chanteur légendaire.

Les intervenants ont également dévoilé des détails sur le nouvel univers « Paper Mickey Mouse », où Mickey devient pour la première fois un personnage jouable dans un décor de livre d’histoires.

Les joueurs pourront se faufiler à travers des fissures dans les murs, se transformer en avion et résoudre des énigmes, marquant ainsi une rupture avec le format d’aventure traditionnel de la série.

Les intervenants ont également laissé entrevoir un rôle important pour Maléfique, la méchante de « La Belle au bois dormant », qui fait son retour dans « Kingdom Hearts 4 ».

Le premier jeu « Kingdom Hearts » est sorti en 2002 sur PlayStation 2. Réalisé par Nomura, il a marqué le début d’une collaboration de longue date entre Square Enix et The Walt Disney Company.

La franchise fera l’objet d’une adaptation sous la forme d’une série animée originale pour Disney Channel et Disney+, comme cela a été annoncé vendredi. Aucun titre ni date de sortie n’ont été communiqués, mais Nomura a déclaré samedi qu’il participait activement à son développement.

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