Disney et OpenAI mettent fin à leur partenariat alors que le fabricant de ChatGPT arrête Sora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney DIS.N a déclaré mardi qu'il respecte la décision d'OpenAI d'abandonner son outil de génération vidéo Sora, le géant des médias et le fabricant de ChatGPT mettant fin à un partenariat annoncé il y a quelques mois à peine.

"Nous respectons la décision d'OpenAI de quitter le secteur de la génération de vidéos et de déplacer ses priorités ailleurs... nous continuerons à nous engager avec des plates-formes d'IA... tout en adoptant de manière responsable de nouvelles technologies qui respectent la propriété intellectuelle et les droits des créateurs", a déclaré un porte-parole de Disney.