Disney et le diffuseur britannique ITV s'associent pour un accord de streaming commun

Le géant américain du divertissement Walt Disney DIS.N et le diffuseur britannique ITV ITV.L vont diffuser une sélection d'émissions de l'un et l'autre sur leurs plateformes de streaming respectives, Disney+ et ITVX, afin d'attirer de nouveaux publics, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

Les clients de Disney+ en Grande-Bretagne pourront regarder en streaming le drame "Mr Bates vs The Post Office", l'émission de téléréalité "Love Island" et le thriller "Spy Among Friends" ainsi que d'autres émissions sur la plateforme sans frais supplémentaires sous la bannière "A Taste of ITVX", ont-elles indiqué.

Parallèlement, les téléspectateurs d'ITVX pourront regarder une sélection tournante d'émissions de Disney+, baptisée "A Taste of Disney+", qui comprendra dans les mois à venir les premières saisons de "The Bear" et de "Only Murders in the Building", sans frais supplémentaires.

Les deux sociétés s'efforcent de développer leur audience en streaming dans un secteur de plus en plus encombré, qui comprend également Netflix, Amazon Prime et le iPlayer de la BBC.

Disney propose trois formules d'abonnement en Grande-Bretagne, dont la moins chère comporte des publicités.

ITVX est principalement financée par la publicité, bien qu'une minorité de téléspectateurs paie pour un service premium sans publicité.

ITV vendra la publicité pour "A Taste of Disney+" sur ITVX, et Disney fera de même pour la sélection ITVX sur Disney+ standard avec des publicités, ont déclaré les deux sociétés.