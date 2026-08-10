Disney+ et Hulu renforcent leur offensive dans le domaine des podcasts vidéo grâce à un accord avec iHeartMedia

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Disney+ DIS.N et Hulu ont annoncé lundi avoir conclu un accord de podcast vidéo avec iHeartMedia

IHRT.O portant sur six titres de podcasts, à commencer par “Hey Jonas!”, dans le cadre de l'élargissement de leurs catalogues visant à attirer davantage d'utilisateurs sur un marché concurrentiel. Cet accord s'inscrit dans la poursuite de l'offensive de Disney+ et Hulu sur le marché des podcasts vidéo, un format également adopté par leurs concurrents, notamment Netflix NFLX.O et HBO Max.

Voici quelques détails:

* “Hey Jonas!”, animé par les Jonas Brothers, sera diffusé en avant-première sur Disney+ et Hulu le 14 août, ont annoncé les deux sociétés.

* Cet accord permettra de proposer sur ces plateformes plusieurs podcasts de révision et d’accompagnement animés par des célébrités, notamment “Pod Meets World” sur Disney+ et “Desperately Devoted”, “Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald”, “StraightioLab” et “Thanks Dad with Ego Nwodim” sur Hulu dans les mois à venir.

* Les podcasts seront diffusés progressivement sur Disney+ et Hulu au cours des prochains mois.

* Disney et iHeartMedia n’ont pas divulgué les conditions financières de l’accord.

* Netflix et HBO Max se sont également lancés dans les podcasts vidéo, Netflix ayant conclu des accords avec Spotify

SPOT.N et iHeartMedia pour des émissions telles que “The Bill Simmons Podcast”.