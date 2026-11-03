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Disney envisage des milliers de licenciements et demande à ses cadres de viser 20 % d'économies, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 02:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

Walt Disney DIS.N envisage de supprimer des milliers d'emplois et a demandé à certains cadres de viser une réduction annuelle des coûts de 20 %, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette restructuration intervient alors que le directeur général Josh D'Amaro doit faire face à plusieurs défis, notamment l'utilisation croissante de l'IA, la baisse des recettes au box-office, l'intensification de la concurrence des plateformes de streaming et le ralentissement de la fréquentation internationale des parcs à thème de la société de divertissement.

Certaines divisions de Disney devraient supporter une part plus importante des suppressions d’emplois que d’autres, et M. D’Amaro entend réinvestir une partie des économies réalisées dans la production cinématographique et télévisuelle, les technologies, les parcs à thème et les activités de croisière, précise le rapport.

Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

L'article ne précise pas le nombre d'emplois qui pourraient être concernés. Disney employait environ 231.000 personnes à la fin de l'exercice 2025.

Le géant du divertissement a procédé à des suppressions d’emplois ces dernières années dans le cadre d’efforts plus larges visant à améliorer sa rentabilité.

Reuters avait rapporté en septembre que Disney licenciait quelques centaines d'employés dans ses divisions des ressources humaines et des technologies.

L’entreprise avait déjà supprimé environ 1.000 postes en avril, plusieurs centaines d’emplois en 2025 et 7.000 postes en 2023 dans le cadre de ses efforts visant à réaliser 5,5 milliards de dollars d’économies sous la direction de l’ancien directeur général Bob Iger.

Des entreprises du secteur des médias et du divertissement, notamment Netflix NFLX.O et Skydance SKYD.N , qui a racheté son grand rival Warner Bros Discovery plus tôt cette année, ont également procédé à des suppressions d’emplois afin de réduire leurs coûts.

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