Disney demande à YouTube TV de rétablir ABC pour la couverture le jour des élections

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney DIS.N a demandé à YouTube TV de Google GOOGL.O de rétablir ABC pour la couverture le jour des élections au service de l'intérêt public, quelques jours seulement après que ses réseaux aient disparu de la plateforme de télévision payante.

Les chaînes de Disney sont devenues inaccessibles sur YouTube TV après l'échec des négociations en vue d'un accord de licence, ont indiqué les deux sociétés dans des déclarations distinctes jeudi soir dernier.

"Malgré l'impasse qui a conduit à la panne actuelle, nous avons demandé à YouTube TV de rétablir ABC pour le jour de l'élection afin que les abonnés aient accès à l'information dont ils dépendent", a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué lundi.

"Nous croyons qu'il faut privilégier l'intérêt public et nous espérons que YouTube TV fera ce petit pas pour ses clients pendant que nous continuons à travailler pour trouver un accord équitable

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, s'est retrouvé cette année dans une série de négociations avec des entreprises menaçant de retirer leurs réseaux de médias de la plateforme.