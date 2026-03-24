Disney : début d'année sous pression, reprise attendue (BofA)
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 16:56
À court terme, le segment "Experiences" - qui regroupe les parcs à thème, les hôtels et les croisières - reste sous pression. La baisse des visiteurs internationaux dans les parcs américains et les coûts liés au lancement de nouveaux navires de croisière pèsent sur la rentabilité.
Malgré ces vents contraires, BofA Securities anticipe une progression de 5% du chiffre d'affaires de cette division au deuxième trimestre. L'impact de la hausse des prix du pétrole devrait par ailleurs rester limité, grâce aux stratégies de couverture du groupe et à une meilleure efficacité énergétique de sa flotte.
En parallèle, la contribution du pôle Sports au résultat opérationnel est attendue surtout en seconde partie d'année, soutenue par le nouvel accord sur les droits NBA.
Enfin, BofA Securities ne prévoit pas d'annonces stratégiques majeures à court terme, ni de projet de scission du groupe.
Le bureau d'études maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours fixé à 125 USD.
Les prévisions de Bank of America - qui mise sur une accélération tardive de la croissance - faisaient plier l'action Disney de 0,7% mardi à l'approche de la mi-séance, plaçant la valeur parmi les lanternes rouges du Dow Jones.
Valeurs associées
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