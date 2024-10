Disney compte désigner début 2026 le successeur de Bob Iger

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le groupe Disney prévoit de nommer début 2026 le successeur de Bob Iger, rappelé fin 2022 pour reprendre le poste de directeur général qu'il avait occupé quelques années plus tôt et dont le contrat doit s'achever fin 2026, a-t-il fait savoir lundi.

"Notre priorité fondamentale est de nommer un nouveau patron, ce que nous prévoyons désormais d'annoncer début 2026", a indiqué James Gorman, cité dans un communiqué annonçant sa propre nomination comme président du conseil d'administration de Disney à compter du 2 janvier 2025.

Il va succéder à Mark Parker, qui a occupé cette fonction pendant neuf ans.

M. Gorman est actuellement président exécutif de la banque Morgan Stanley, poste qu'il va quitter le 31 décembre après en avoir lâché la direction générale fin 2023.

Il est également président du Comité d'organisation de la succession formé par le conseil d'administration de Disney pour débusquer le prochain directeur général.

M. Iger, 73 ans, a accepté en novembre 2022 de revenir à la tête du Royaume enchanté pour deux ans avec l'objectif d'établir une stratégie pour "une croissance renouvelée", avait précisé Disney à l'époque.

Il avait dirigé l'entreprise de 2005 à 2020 et était resté président exécutif du conseil d'administration du groupe jusqu'à fin 2021.

Aucune raison n'avait été donnée au sujet du départ de Bob Chapek, qui lui avait succédé au tout début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Il avait dû gérer la fermeture, puis la réouverture, des parcs d'attractions mais aussi l'expansion du streaming.

En juillet 2023, le conseil d'administration de Disney a prolongé le contrat de Bob Iger jusqu'à fin 2026 pour assurer une "continuité de gouvernance pendant la transformation du groupe menée actuellement", avait alors précisé le conseil.

M. Gorman a précisé que le calendrier dévoilé lundi illustrait les "progrès" effectués par le comité pour trouver la perle rare "et donnera suffisamment de temps pour une transition réussie avant la fin du contrat de Bob Iger fin décembre 2026".

Le comité s'est réuni à six reprises sur l'exercice 2024 et examine des candidats en interne et en externe, selon le communiqué.

Vers 16H55 GMT, l'action Disney cédait 1,08% à la Bourse de New York.