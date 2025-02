Disney: 'Captain America' devance 'Paddington' au box-office information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le film 'Captain America: Brave New World', produit par Walt Disney Studios Motion Pictures, est largement arrivé en tête du box-office américain ce week-end, selon des données publiées par Box Office Mojo.



Le cinquième volet des aventures du super-héros de Marvel, incarné par l'acteur Anthony Mackie et projeté dans 4105 salles, a récolté 88,5 millions de dollars au cours des trois jours allant de lundi à dimanche.



En tenant compte des 11,5 millions de dollars de réservations pour cette journée fériée de 'Presidents' Day', le film a généré au total 100 millions de dollars pour ses quatre premiers jours d'exploitation.



A l'international, ses revenus atteignent pour l'instant 92,5 millions de dollars.



D'après IMDb.com, le blockbuster a été tourné pour un budget de 180 millions de dollars.



Le film d'animation 'Paddington au Pérou', distribué par Sony Pictures, occupe lui la deuxième place du box-office domestique, avec 13 millions de recettes.



'Heart Eyes', un film oscillant entre comédie romantique et 'slasher' sorti pour la Saint-Valentin et également distribué par Son, arrive en troisième position avec 10 millions de dollars de recettes.





Valeurs associées WALT DISNEY 110,37 USD NYSE +0,74%