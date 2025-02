Disney: BPA en progression de 44% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Walt Disney publie, au titre de son premier trimestre 2024-25, un BPA ajusté en progression de 44% à 1,76 dollar et un profit opérationnel des segments en hausse de 31% à 5,1 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 5% à 24,7 milliards.



'Nous avons connu une performance exceptionnelle au box-office de nos studios, amélioré la rentabilité de nos activités de streaming DTC divertissement et fait avancer la stratégie numérique d'ESPN', souligne notamment son CEO Robert A. Iger.



Ce dernier met aussi en avant un 'attrait persistant exercé par le segment expériences (qui comprend principalement les parcs d'attractions, mais aussi les produits de consommation), alors qu'il continue d'investir de façon stratégique à travers le monde'.



'Dans l'ensemble, ce trimestre s'est avéré un bon démarrage pour l'exercice et nous restons confiants dans notre stratégie pour une croissance continue', poursuit le numéro un de Disney, qui vise une croissance 'à un chiffre élevé' du BPA ajusté pour l'exercice.





Valeurs associées WALT DISNEY 113,28 USD NYSE -0,68%