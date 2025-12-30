 Aller au contenu principal
Disney accepte une amende de 10 millions de dollars et une injonction pour violations présumées des lois sur la protection de la vie privée des enfants
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Walt Disney Company a accepté de payer une amende civile de 10 millions de dollars dans le cadre d'un accord visant à résoudre les allégations de violation des lois sur la protection de la vie privée des enfants, a déclaré le ministère de la Justice mardi.

"Le ministère de la Justice est fermement déterminé à faire en sorte que les parents aient leur mot à dire sur la manière dont les informations concernant leurs enfants sont collectées et utilisées", a déclaré dans un communiqué le procureur général adjoint Brett Shumate, de la division civile du ministère de la Justice.

En septembre, Disney a accepté de verser 10 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de la Federal Trade Commission selon lesquelles la société aurait illégalement autorisé la collecte de données personnelles d'enfants ayant visionné des vidéos destinées aux enfants sur YouTube, sans en avertir les parents ni obtenir leur consentement.

Disney n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

