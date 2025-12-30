 Aller au contenu principal
Disney accepte de payer 10 millions de dollars pour remédier à des violations présumées de la loi sur la protection de la vie privée des enfants, selon le ministère de la justice
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouveau tout au long, ajout d'une violation alléguée de la COPPA)

Walt Disney DIS.N a accepté de payer une amende civile de 10 millions de dollars dans le cadre d'un accord visant à résoudre les allégations de violation des lois sur la protection de la vie privée des enfants dans certaines vidéos téléchargées sur YouTube, a déclaré mardi le ministère américain de la Justice .

Selon une plainte déposée par le ministère de la justice, Disney Worldwide Services et Disney Entertainment Operations n'auraient pas correctement étiqueté certaines vidéos téléchargées sur YouTube comme étant "destinées aux enfants". Cela a permis à Disney et à d'autres personnes agissant en son nom de collecter des données personnelles sur des enfants de moins de 13 ans et d'utiliser ces informations à des fins de publicité ciblée.

L'ordonnance, qui finalise un accord annoncé en septembre , impose à Disney de créer un programme visant à garantir le respect de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Rule) sur YouTube à l'avenir, ajoute-t-elle.

Cette loi exige que les sites web, les applications et les autres services en ligne destinés aux enfants de moins de 13 ans informent les parents des informations personnelles qu'ils collectent et obtiennent un consentement parental vérifiable avant de collecter de telles informations.

"Le ministère de la Justice est fermement déterminé à faire en sorte que les parents aient leur mot à dire sur la manière dont les informations concernant leurs enfants sont collectées et utilisées", a déclaré l'assistant du procureur général Brett Shumate, de la division civile du ministère de la Justice, dans un communiqué.

Disney n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

L'affaire a été renvoyée au ministère de la justice par la Commission fédérale du commerce.

Valeurs associées

WALT DISNEY
114,810 USD NYSE +0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

