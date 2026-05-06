DISH va verser 17 millions de dollars pour mettre fin à une enquête américaine sur des allégations de fraude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations de DISH et du bureau du procureur fédéral aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

DISH Wireless a accepté de verser 17,3 millions de dollars pour mettre fin à une enquête du gouvernement américain selon laquelle l'entreprise aurait inscrit des consommateurs non éligibles à un programme mis en place pendant la pandémie et destiné à fournir des services haut débit subventionnés à des millions d'Américains.

DISH, une filiale d'EchoStar SATS.O , fournit des services par l'intermédiaire de Boost Mobile et aurait perçu des paiements pour des milliers de consommateurs non éligibles, a déclaré le ministère de la Justice.

Le Congrès a alloué 17 milliards de dollars pour aider les familles à faibles revenus et les personnes touchées par la COVID-19 à accéder à Internet grâce à un bon de 30 dollars par mois destiné à payer les services Internet, dont ont bénéficié environ 21 millions de foyers américains.

“DISH et ses employés ont frauduleusement inscrit des demandeurs non éligibles afin de recevoir des fonds fédéraux”, a déclaré la procureure fédérale Jeanine Pirro du district de Columbia. “Ce faisant, DISH a reçu des paiements auxquels elle n'avait pas droit. Il s'agit d'un acte honteux de la part d'une grande entreprise qui est à juste titre tenue de payer 17 millions de dollars.”

DISH a déclaré s'être appuyée sur les systèmes gouvernementaux pour déterminer l'éligibilité. “Nous avons coopéré avec les enquêtes gouvernementales et mis en place de manière proactive des améliorations de processus pour combler les lacunes et lutter contre les abus potentiels de la part de détaillants tiers”, a déclaré la société, ajoutant qu'elle niait toute malversation mais “avait accepté cet accord dans l'intérêt d'aller de l'avant”.

L'inspecteur général de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré: “DISH a continué à solliciter des fonds du programme de la FCC pendant des mois après que ses dirigeants ont eu connaissance de la fraude commise par ses agents lors des inscriptions.”

Le gouvernement a allégué que DISH avait soumis des demandes pour plus de 66 000 abonnés qui n’avaient pas identifié d’élève d’âge scolaire dans leurs demandes et avait inscrit plus de 2 400 abonnés en utilisant des bénéficiaires en double comme critère d’éligibilité.