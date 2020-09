Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Discussions entre Rome et Euronext sur l'avenir de Borsa Italiana Reuters • 10/09/2020 à 15:30









DISCUSSIONS ENTRE ROME ET EURONEXT SUR L'AVENIR DE BORSA ITALIANA LONDRES (Reuters) - Le ministre italien des Finances, Roberto Gualtieri, s'est entretenu mercredi avec le directeur général d'Euronext Stéphane Boujnah pour évoquer l'avenir de l'opérateur boursier Borsa Italiana, a-t-on appris jeudi de deux sources proches du dossier. Les discussions ont essentiellement porté sur les termes d'une offre conjointe présentée par la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) italienne et Euronext sur l'exploitant de la Bourse de Milan, ont dit les sources. Dans ce cadre, Euronext a proposé d'accorder deux sièges au sein de son conseil d'administration à l'Italie afin qu'elle ait son mot à dire sur la stratégie de Borsa Italiana, ont-t-elle ajouté. (Giuseppe Fonte à Rome et Pamela Barbaglia à Londres; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -1.96%