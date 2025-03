Discover Financial, Capital One surperforment en raison de l'approbation de l'opération

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de Discover Financial Services

DFS.N ont augmenté de plus de 7%, tandis que Capital One Financial COF.N a gagné ~3%, les deux ayant surperformé le marché plus large; les analystes soulignent les paris desinvestisseurs sur le fait que leurfusion serait approuvée par les régulateurs ** DFS est en passe de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 6 novembre ** Seeking Alpha a rapporté plus tôt dans la journée que le Département de la Justice envisageait d'approuver leur accord

** Les représentants du DoJ, de Discover et de Capital One n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire ** Le projet de fusion de 35 milliards de dollars entre COF et DFS , annoncé en février 2024 mais qui n'a pas encore reçu l'aval des autorités de régulation, est considéré comme un test décisif pour la volonté de l'administration Trumpd'approuver les transactions ** La réaction du marché indique que les investisseurs souhaitent certainement, dans Discover, que l'opération soit menée à bien. Cela montreque les actionnaires de Capital Onesont également raisonnablement favorables", a déclaré Michael Miller, analyste actions chez Morningstar.

** Les actions de DFS ont été le plus grand gain de la journée dans l'indice des services financiers S&P 500 .SPNY , lui-même en hausse de 1,2% ** DFS en baisse de ~8% depuis le début de l'année après une hausse de 54% en 2024

** Les actions COF, qui cherchent à effacer une grande partie de leurs pertes des deux dernières sessions, ont été le troisième plus grand gain de l'indice lundi et ont augmenté de <1% YTD après avoir augmenté de 36% en 2024