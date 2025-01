Discorde à 50 milliards de dollars : quand Elon Musk s'accroche avec le chef du fonds souverain de Norvège, opposé à sa rémunération

Le "paquet salarial" du patron de Tesla avait fini par être approuvé par les actionnaires.

Elon Musk, à Washington DC, le 20 janvier 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / POOL )

L'homme le plus riche au monde, le multi-entrepreneur Elon Musk, s'en est pris au Norvégien Nicolai Tangen, le chef du plus gros fonds souverain de la planète, pour s'être opposé à sa rémunération, selon un échange de SMS rendu public mardi 28 janvier.

Les relations entre les deux hommes se sont tendues depuis que le fonds souverain de la Norvège, en tant qu'actionnaire de Tesla, a voté en juin dernier contre l'énorme "paquet salarial" - environ 50 milliards de dollars -- d'Elon Musk, finalement adopté.

Le multimilliardaire a décliné en octobre une invitation de M. Tangen à venir à Oslo pour participer à une conférence d'investisseurs et à un dîner privé chez lui, invoquant le coût d'un tel déplacement.

Il avait pourtant suggéré dans un premier temps qu'il accepterait la proposition du Norvégien.

"Lorsque je te demande un service, ce qui est très rare, et que tu refuses, alors tu ne devrais pas m'en demander un à ton tour tant que tu n'as rien fait pour te racheter", a répondu Elon Musk. "Les amis se jugent à leurs actions", a-t-il dit dans un SMS daté du 14 octobre, dont le fonds norvégien a publié une copie mardi.

Une part de moins de 1%... à près de six milliards de dollars

Ce à quoi M. Tangen a répondu le lendemain: "Bien noté, je comprends parfaitement. En tant que grand actionnaire, on est derrière toi. Bonne chance pour tout".

Sollicité par le site e24.no qui a révélé l'affaire, le fonds norvégien a expliqué s'être résolu à rendre public cet échange de SMS par souci de transparence.

"Comme on peut le voir dans les SMS, le dialogue était partiellement lié à notre vote chez Tesla, où l'on a entre autres voté non au paquet salarial d'Elon Musk", a souligné une porte-parole, Line Aaltvedt, dans un courriel. Le fonds, qui pèse aujourd'hui plus de 20.000 milliards de couronnes (1.771 milliards d'euros), possédait fin juin une part de 0,95% dans Tesla, alors valorisée à près de 6 milliards de dollars, selon les dernières données disponibles.