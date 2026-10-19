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Disc Medicine s'envole après la réussite d'un essai clinique décisif pour un médicament destiné au traitement d'une maladie rare
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action Disc Medicine IRON.O progresse de 65,20% à 93,90 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental, la bitopertine , a atteint tous les objectifs principaux et secondaires dans le cadre d’une étude de phase avancée portant sur une maladie rare

** Disc teste actuellement la bitopertine dans le traitement de la protoporphyrie érythropoïétique, une maladie du sang qui rend les patients extrêmement sensibles à la lumière du soleil

** Ce médicament réduit les taux d’une substance nocive liée à la maladie et permet aux patients de s’exposer plus longtemps au soleil sans ressentir de douleur

** Plus tôt cette année, la FDA américaine a refusé d’approuver le bitopertin, estimant que les études antérieures n’établissaient pas clairement de lien entre l’amélioration des biomarqueurs et un bénéfice clinique

** Disc prévoit de présenter à nouveau une demande d’autorisation pour ce médicament aux États-Unis d’ici fin 2026 et s’attend à une décision de la FDA d’ici mi-2027

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 28,4% depuis le début de l'année

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