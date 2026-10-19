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Disc Medicine recule après avoir lancé une offre publique de vente d'actions de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 22:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les actions de Disc Medicine IRON.O ont reculé de 1,5% à 77,77 dollars en séance prolongée, alors que la société cherche à lever des fonds propres

** Biopharma lance une offre de 350 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés

** L'action IRON a clôturé en hausse de 38,9% à 78,93 dollars lundi après que son médicament, la bitopertine , a atteint tous les objectifs principaux et secondaires d'un essai clinique de phase avancée visant à traiter la protoporphyrie érythropoïétique (EPP), une maladie du sang qui rend les patients extrêmement sensibles à la lumière du soleil

** Ce succès en phase avancée ouvre la voie à la société pour déposer à nouveau sa demande d’examen de la bitopertine auprès de la FDA, après le rejet du médicament par l’autorité réglementaire plus tôt cette année

** IRON utilisera le produit net de l’offre pour financer la R&D de ses candidats-médicaments actuels ou futurs, afin de soutenir la commercialisation potentielle de la bitopertine pour le traitement de l’EPP et de la protoporphyrie liée au chromosome X (XLP), entre autres objectifs

** Jefferies, Leerink, Morgan Stanley et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file de l’opération

** Basée à Watertown, dans le Massachusetts, IRON compte environ 38,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars

** Les 13 analystes couvrant le titre sont tous optimistes; le cours cible médian s'établit à 117,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 22:28:32.

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