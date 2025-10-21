Disc Medicine en baisse après une offre d'actions de 250 millions de dollars

21 octobre -

** Les actions de Disc Medicine IRON.O ont baissé de 1,7 % en pré-marché à 85,72 $ après une offre d'actions de 250 millions de dollars

** La biopharma axée sur les maladies du sang a déclaré tôt mardi () avoir vendu ~2,7 millions d'actions, dont 59 523 bons de souscription préfinancés,

et que le détenteur existant AI DMI (Access Industries) a cédé 297 619 actions

** Le prix d'offre de 84 $ représente une décote de 3,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre qu'elle reçoit pour soutenir la commercialisation potentielle de la bitopertine pour le