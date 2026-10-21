Disc Medicine en baisse après une levée de fonds de 450 millions de dollars suite au succès d'un essai clinique sur un médicament destiné au traitement d'une maladie rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de Disc Medicine IRON.O ont reculé de 1,1% à 78,64 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 450 millions de dollars
** La société biopharmaceutique a vendu mardi en fin de journée 6 millions d’actions à 75 dollars, soit une décote de 5,6% par rapport au dernier cours de 79,48 dollars
** L'action IRON a bondi d'environ 39% pour clôturer à 78,93 dollars lundi, après que son médicament, la bitopertine , a atteint tous les objectifs principaux et secondaires d'un essai clinique de phase avancée visant à traiter la protoporphyrie érythropoïétique (EPP), une maladie du sang qui rend les patients extrêmement sensibles à la lumière du soleil
** Le succès de cette étude ouvre la voie à IRON pour présenter à nouveau sa demande d’examen de la bitopertine auprès de la FDA, après le rejet du médicament par l’autorité de régulation plus tôt cette année
** Après la clôture du marché lundi, la société a lancé une levée de fonds de 350 millions de dollars destinée à financer la R&D de produits candidats actuels ou futurs, à soutenir la commercialisation potentielle de la bitopertine pour l’EPP et la protoporphyrie liée au chromosome X (XLP), entre autres objectifs
** Jefferies, Leerink, Morgan Stanley et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file
** IRON, dont le siège social est situé à Watertown, dans le Massachusetts, compte environ 38,4 millions d’actions en circulation
** Les 13 analystes couvrant le titre sont tous optimistes; objectif de cours médian: 117,50 dollars, selon les données de LSEG
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