Disc Medicine en baisse après une levée de fonds de 450 millions de dollars suite au succès d'un essai clinique sur un médicament destiné au traitement d'une maladie rare

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21 octobre - ** Les actions de Disc Medicine IRON.O ont reculé de 1,1% à 78,64 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 450 millions de dollars

** La société biopharmaceutique a vendu mardi en fin de journée 6 millions d’actions à 75 dollars, soit une décote de 5,6% par rapport au dernier cours de 79,48 dollars

** L'action IRON a bondi d'environ 39% pour clôturer à 78,93 dollars lundi, après que son médicament, la bitopertine , a atteint tous les objectifs principaux et secondaires d'un essai clinique de phase avancée visant à traiter la protoporphyrie érythropoïétique (EPP), une maladie du sang qui rend les patients extrêmement sensibles à la lumière du soleil

** Le succès de cette étude ouvre la voie à IRON pour présenter à nouveau sa demande d’examen de la bitopertine auprès de la FDA, après le rejet du médicament par l’autorité de régulation plus tôt cette année

** Après la clôture du marché lundi, la société a lancé une levée de fonds de 350 millions de dollars destinée à financer la R&D de produits candidats actuels ou futurs, à soutenir la commercialisation potentielle de la bitopertine pour l’EPP et la protoporphyrie liée au chromosome X (XLP), entre autres objectifs

** Jefferies, Leerink, Morgan Stanley et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file

** IRON, dont le siège social est situé à Watertown, dans le Massachusetts, compte environ 38,4 millions d’actions en circulation

** Les 13 analystes couvrant le titre sont tous optimistes; objectif de cours médian: 117,50 dollars, selon les données de LSEG