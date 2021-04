Direxion lance un ETF sur l' hydrogène

(NEWSManagers.com) - La mode est à l' hydrogène chez les fournisseurs d' ETF. La société américaine Direxion lance aux Etats-Unis le Direxion Hydrogen ETF, qui fournit une exposition à 30 entreprises spécialistes du secteur. Plus précisément, l' ETF couvrira la production et la génération d' hydrogène, le stockage et la fourniture d' hydrogène, les piles à combustibles et batteries, les systèmes et solutions pour l' hydrogène, les membranes et les catalyseurs.

Les investissements dans les technologies de l'hydrogène ont explosé au cours des deux dernières années, l'hydrogène étant considéré comme le carburant de l'avenir.

LGIM a récemment lancé un ETF sur l' hydrogène.