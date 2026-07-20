Directeur général de Ryanair : l'enquête préliminaire suggère un dommage causé par un corps étranger dans l'incident du hublot brisé

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Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a déclaré lundi que les premières conclusions d'une enquête sur un incident au cours duquel un passager a été partiellement aspiré hors d'un Boeing 737 BA.N par un hublot brisé suggéraient un « dommage causé par un corps étranger » et n'étaient pas dues à l'âge de l'appareil ni à son état d'entretien. Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) enquête sur l’incident du 10 juillet , au cours duquel un morceau de moteur s’est détaché de l’appareil et a brisé le hublot peu après le décollage de Thessalonique, en Grèce, selon une vidéo et la Federal Aviation Administration. L’avion, qui se rendait en Allemagne, a subi une perte de pression et a effectué un atterrissage d’urgence. « Les premières indications suggèrent qu’il s’agirait d’un dommage causé par un corps étranger au moteur lors du décollage de Thessalonique, mais nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour l’affirmer de manière définitive », a déclaré M. O’Leary aux analystes après la publication des résultats de Ryanair pour le trimestre avril-juin.

M. O'Leary a précisé que l'appareil avait 18 ans et que son moteur avait fait l'objet d'un entretien complet et d'une révision au cours des deux dernières années. Il a ajouté qu'un rapport préliminaire sur l'incident serait publié dans environ 28 jours, suivi d'un rapport plus détaillé. Cet événement, qui rappelle les deux incidents survenus sur des Boeing 737 NG de Southwest Airlines LUV.N en 2016 et 2018, a conduit à une réévaluation de la gestion de ces incidents, a déclaré la semaine dernière à Reuters l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford.

La confirmation que les dommages ont été causés par un objet extérieur pourrait réduire les responsabilités de Boeing et de Ryanair dans cet incident.