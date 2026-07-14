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Dimon, de JPMorgan, affirme que le calendrier de succession du directeur général reste inchangé
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jamie Dimon, de JPMorgan JPM.N , a déclaré mardi que le calendrier de son départ de son poste de directeur général de la plus grande banque américaine reste inchangé.

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