Diminution des demandes hebdomadaires d'emploi aux États-Unis ; augmentation des demandes continues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé la semaine dernière, mais de plus en plus de chômeurs s'efforcent de trouver de nouvelles opportunités dans un contexte de faible embauche.

Les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États ont baissé de 8 000 pour atteindre 220 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semainequi s'est achevée le 15 novembre, a indiqué le département du travail jeudi. Le département du travail a recommencé à publier le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations après la fin de la fermeture du gouvernement qui a duré 43 jours. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 230 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les données relatives aux demandes d'indemnisation couvrent la période au cours de laquelle le gouvernement aurait interrogé les établissements commerciaux en vue de l'établissement de la liste des emplois non agricoles pour le mois de novembre.

Le Bureau des statistiques du travail a déclaré mercredi que la période de collecte des données pour les enquêtes auprès des établissements et des ménages serait prolongée et que des délais de traitement supplémentaires seraient ajoutés. Le BLS a annulé le rapport sur l'emploi d'octobre parce que la fermeture la plus longue de l'histoire a empêché la collecte de données pour l'enquête sur les ménages, à partir de laquelle le taux de chômage est calculé.

Les données sur les emplois non agricoles du mois d'octobre seront publiées en même temps que le rapport sur l'emploi du mois de novembre, le 16 décembre. Le taux de chômage d'octobre ne sera jamais connu.

Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 28 000 pour atteindre 1,974 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 8 novembre, selon le rapport sur les demandes d'allocations.