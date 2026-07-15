DigitalOcean recule après avoir annoncé un refinancement par échange d'actions contre titres de créance

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15 juillet - ** Mercredi, l' DOCN.N , société exploitant la plateforme de cloud computing DigitalOcean, a vu son action chuter de 9,5 % à 114,35 dollars, alors qu'elle envisage de refinancer une partie de sa dette ** DOCN a annoncé mercredi matin le rachat par d’un montant maximal de 500 millions de dollars de capital sur ses obligations convertibles à 0 % en circulation, d’un montant total de 625 millions de dollars et arrivant à échéance en 2030, dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** Ces rachats seront financés par une offre directe nominative d’actions DOCN destinée aux détenteurs des obligations

** Le prix de rachat sera déterminé sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume (, VWAP) des actions de DOCN

** J. Wood Capital Advisors agit en tant que banque conseil pour le placement d’actions

** DOCN, dont le siège est à Broomfield, dans le Colorado, compte environ 104,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 13 milliards de dollars mardi

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse de 138 % depuis le début de l’année

** Sur 16 courtiers, 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 4 la note « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 178 dollars, contre 80 dollars le 15 avril, selon LSEG