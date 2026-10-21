DigitalOcean en hausse après la révision à la hausse de Piper Sandler sur la croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de la plateforme de cloud computing DigitalOcean DOCN.N progressent de 3,9 % à 103,37 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** Piper Sandler relève sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer”; l'analyste abaisse son objectif de cours de 142 $ à 126 $, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 27 % par rapport au dernier cours de clôture
** La société estime que le récent recul du cours de l’action crée un point d’entrée attractif compte tenu de l’accélération de la croissance tirée par l’IA, de l’exposition aux start-ups spécialisées dans l’IA et du potentiel de hausse des revenus récurrents à long terme
** 16 des 18 courtiers attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 2 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 175 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture de la veille, l’action affichait une hausse de plus de 100 % depuis le début de l’année
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