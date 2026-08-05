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Digital Turbine s'envole après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre et revu ses prévisions annuelles à la hausse
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Mercredi, l'action de la plateforme publicitaire mobile Digital Turbine APPS.O a vu son cours s'envoler de 42,6 % pour atteindre 13,56 dollars, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes et la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** APPS atteint son plus haut niveau depuis plus de trois ans et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis juin 2025 ** La société basée à Austin, au Texas, a annoncé mardi en fin de journée un chiffre d’affaires de 166 millions de dollars pour le premier trimestre fiscal, en hausse de 27 % en glissement annuel et supérieur au consensus LSEG, grâce notamment aux performances de son segment « Growth Platform » et aux améliorations apportées par l’intelligence artificielle

** Le BPA ajusté du trimestre, à 19 cents, a dépassé les 14 cents par action prévus par les analystes

** Elle a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 à 650-670 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 630 à 650 millions de dollars

** Les quatre analystes couvrant le titre sont optimistes; objectif de cours médian: 14 $ - LSEG

** Grâce à cette progression, le titre affiche une hausse d’environ 170 % depuis le début de l’année

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