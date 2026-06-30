Digital Realty va verser 3,5 milliards de dollars à Blackstone en échange d'une participation dans des centres de données situés en Virginie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration d'un dirigeant de Digital Realty aux deux derniers paragraphes)

Digital Realty DLR.N va acquérir une participation plus importante dans trois centres de données situés en Virginie du Nord auprès du gestionnaire d'actifs Blackstone BX.N , dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'un montant de 3,5 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés.

Dans le cadre de cette opération, qui devrait être finalisée mardi, l’opérateur de centres de données versera 1,2 milliard de dollars en espèces et 2,3 milliards de dollars en actions Digital Realty aux fonds de Blackstone.

Cette opération renforce la position de l’opérateur de centres de données en Virginie du Nord, le plus grand marché mondial de centres de données, où la demande de capacité a explosé, le cloud computing et l’IA entraînant des besoins croissants en infrastructures.

« Cette transaction devrait avoir un effet relutif sur le FFO de base par action en 2027 et 2028, à mesure que les travaux de développement seront achevés et que les loyers commenceront à être perçus », a déclaré Matt Mercier, directeur financier de Digital Realty.

Les deux sociétés ont indiqué que Digital Realty allait acquérir la participation de 80 % détenue par Blackstone dans deux centres de données de 96 mégawatts situés à Manassas, en Virginie, ainsi qu’une participation de 50 % dans un centre de 96 mégawatts situé à Sterling, en Virginie.

L'action Digital Realty a reculé de 2,4 % en séance prolongée.

La valeur des actifs des trois centres de données est estimée à 7,8 milliards de dollars, dette et dépenses d’investissement prévues comprises, selon les sociétés.

Les sociétés ont indiqué que deux de ces installations devraient atteindre leur niveau de rentabilité au premier semestre 2027, tandis que la troisième devrait y parvenir au premier semestre 2028.

«Nous avons développé un partenariat solide avec Blackstone grâce au développement continu et fructueux de ces actifs, et nous continuons à travailler ensemble sur les investissements restants dans des centres de données au sein de nos coentreprises en Virginie du Nord, à Paris et à Francfort », a déclaré Greg Wright, directeur des investissements de Digital Realty.

« Cette transaction marque la prochaine étape de cette relation, nous permettant d’accroître notre participation dans un portefeuille d’actifs hyperscale de haute qualité et entièrement loués. »