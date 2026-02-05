Digital Realty Trust prévoit un FFO annuel supérieur aux estimations grâce à la demande induite par l'IA

Digital Realty Trust DLR.N a prévu des fonds d'exploitation annuels supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur une forte demande pour ses services de centres de données alors que les entreprises redoublent d'efforts dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle.

La société fait face à une demande accrue alors que les entreprises technologiques augmentent leurs dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle, y compris les centres de données, nécessaires au développement de cette technologie en plein essor.

Digital Realty loue des centres de données gérés à des clients dans des secteurs allant des technologies de l'information et de l'informatique en nuage aux réseaux sociaux, en passant par les communications et l'industrie manufacturière.

Le fonds d'investissement immobilier basé au Texas prévoit un FFO ajusté, une mesure clé des flux de trésorerie pour les FPI, compris entre 7,90 et 8 dollars par action pour l'année, contre une estimation moyenne des analystes de 7,45 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, Digital Realty a affiché un chiffre d'affaires de 1,63 milliard de dollars, contre des estimations de 1,58 milliard de dollars.

Les fonds d'exploitation ajustés pour le trimestre se sont élevés à 1,86 $ par action, contre des estimations de 1,58 $.