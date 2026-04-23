Digital Realty revoit à la hausse ses prévisions annuelles de flux de trésorerie de base et de revenus en raison de la forte demande pour les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - Digital Realty Trust DLR.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles de fonds d'exploitation et de chiffre d'affaires, signalant une forte demande de services de centres de données stimulée par l'essor de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société d'investissement immobilier ont augmenté de plus de 2,5 % dans les échanges prolongés.

Étant donné que les entreprises réorientent de plus en plus leur informatique vers l'exécution d'applications d'intelligence artificielle, les FPI de centres de données de colocation, qui louent des espaces et des infrastructures aux entreprises hébergeant leurs serveurs, devraient connaître une croissance.

Digital Realty, basée au Texas, loue des centres de données gérés à des clients dans des secteurs qui vont du cloud et des technologies de l'information aux réseaux sociaux, aux communications et à l'industrie manufacturière.

Voici quelques détails:

* Digital Realty s'attend maintenant à ce que le FFO ajusté de l'exercice 2026, une mesure clé des flux de trésorerie pour les FPI, se situe entre 8 et 8,10 dollars par action, par rapport à sa projection précédente, qui se situait entre 7,90 et 8 dollars par action.

* Elle a également revu à la hausse ses prévisions de recettes totales pour 2026, qui devraient se situer entre 6.65 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 6.75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre 6.60 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 6.70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars précédemment.

* "Nous faisons progresser rapidement la capacité hyperscale axée sur l'IA aux États-Unis, nous développons notre portefeuille riche en connectivité sur les principaux marchés mondiaux et nous élargissons notre base de capital", a déclaré le directeur général Andy Power.

* Digital Realty a affiché un chiffre d'affaires de 1.6 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars pour le premier trimestre, conforme aux estimations, selon les données compilées par LSEG.

* L'AFFO pour le trimestre s'est élevé à 2,04 $ par action, contre des estimations de 1,84 $.

* Digital Realty s'est récemment implantée en Malaisie, au Portugal et en Bulgarie, tout en renforçant sa présence à Singapour, au Japon et à Londres.