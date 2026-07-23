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Digital Realty revoit à la hausse ses prévisions annuelles de FFO grâce à une forte demande en centres de données
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 22:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Digital Realty Trust DLR.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions annuelles concernant son flux de trésorerie d'exploitation, misant sur la vigueur de la demande de location de la part des clients du cloud et de l'IA pour stimuler sa croissance, ce qui a entraîné une hausse de 3 % de son cours en séance prolongée.

Basée à Austin, au Texas, Digital Realty est une société d’investissement immobilier cotée (REIT) qui fournit des solutions de centres de données, de colocation et d’interconnexion.

La société loue des centres de données gérés à des clients issus de secteurs variés, allant du cloud et des technologies de l’information aux réseaux sociaux, aux communications et à l’industrie manufacturière. Elle a été l’une des principales bénéficiaires de la course à l’adoption de l’IA générative, qui nécessite d’énormes capacités de calcul hébergées dans des installations spécialisées.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Digital Realty tabledésormais sur un flux de trésorerie d’exploitation ajusté (FFO) pour l’exercice 2026, un indicateur clé de trésorerie pour les REIT, compris entre 8,15 et 8,20 dollars par action, contre une prévision antérieure de 8 à 8,10 dollars par action.

* La société a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel total, le plaçant désormais entre 6,85 et 6,95 milliards de dollars, contre une fourchette initiale comprise entre 6,65 et 6,75 milliards de dollars.

* Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 1,92 milliard de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, en hausse de 29 % et dépassant l’estimation moyenne des analystes de 1,66 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le FFO ajusté s’est établi à 2,65 dollars par action pour le trimestre, dépassant l’estimation de 1,86 dollar par action.

* La société s’est concentrée sur son expansion et son entrée sur de nouveaux marchés afin de tirer parti de l’essor mondial de l’IA.

* Elle s'apprête à acquérir une participation plus importante dans trois centres de données situés en Virginie du Nord auprès du gestionnaire d'actifs Blackstone

BX.N , dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'un montant de 3,5 milliards de dollars, renforçant ainsi sa position sur le plus grand marché mondial des centres de données.

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