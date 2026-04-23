Digital Realty en baisse, la demande d'IA en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de Digital Realty DLR.N ont baissé de 0,9% jeudi, mais restent proches de leurs records, avant les résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs se concentrant sur la demande de centres de données axée sur l'IA

** Le fonds d'investissement immobilier des centres de données devrait afficher une hausse de 14% de ses revenus trimestriels à 1,60 milliard de dollars et un BPA ajusté de 0,47 $ contre 0,27 $ il y a un an, selon LSEG

** En février, la société a prévu des fonds d'exploitation annuels (FFO) supérieurs aux estimations, citant la forte demande des entreprises qui investissent dans l'IA

** L'action a fait un bond de ~29% depuis le début de l'année, surpassant le gain de 3,6% du S&P 500 .SPX . Les actions ont baissé au cours des trois dernières séances après avoir atteint un record de clôture lundi

** DLR s'est récemment négocié à 96x les bénéfices à terme, proche de sa moyenne sur cinq ans de 99x, selon les données du LSEG