Différentes "options" pour les 20% des ménages payant encore la taxe d'habitation

PARIS, 16 juillet (Reuters) - Le gouvernement réfléchit à plusieurs "options" concernant la suppression prévue de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages qui y sont encore assujettis, a indiqué jeudi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. "Elle sera supprimée totalement", a-t-il assuré au micro de France Inter. "La seule question c'est de savoir est-ce que pour ces 20% restants dont la taxe d'habitation devait être supprimée progressivement par tiers - 2021, 2022 et suppression définitive en 2023 -, est-ce qu'on prend un peu plus de temps ? C'est une première question", a dit Bruno Le Maire "Est-ce qu'on sépare ces 20% des 5% qui sont vraiment les plus riches, à qui on demandera un effort supplémentaire ? C'est une deuxième option", a-t-il ajouté. "Nous allons regarder toutes ces options". Lors de son entretien du 14 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué une "option possible" concernant un report "pour les plus fortunés d'entre nous" de la suppression de la taxe d'habitation. Le Premier ministre Jean Castex précise ce jeudi dans un entretien au Parisien qu'il s'agirait de "décaler d'un ou deux ans une baisse déjà programmée". "Le président a parlé d'options. Donc nous allons étudier ça avec les parlementaires", a indiqué Bruno Le Maire. "Regarder les options qui sont les plus justes, je dis bien les plus justes car ce sera le critère le plus important à mes yeux et ensuite former des propositions au Premier ministre et au président de la République". (Blandine Hénault)

