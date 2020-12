Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diess devrait survivre à la lutte de pouvoir chez Volkswagen - sources Reuters • 14/12/2020 à 19:06









FRANCFORT, 14 décembre (Reuters) - Le conseil de surveillance de Volkswagen VOWG_p.DE devrait entériner ce lundi soir un compromis permettant de mettre fin à la crise à la tête du constructeur automobile allemand, avec le maintien du président du directoire Herbert Diess, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters. Confronté aux résistances des puissants représentants des salariés au sein du conseil, notamment Bernd Osterloh, Herbert Diess a réclamé aux administrateurs une prolongation de son mandat dès à présent et un soutien plus appuyé à ses projets de transformation du groupe. La réunion du conseil devait se tenir jeudi mais a été avancée à ce lundi. Son président, Hans Dieter Pötsch, a affiché sa volonté de trouver une issue à cette lutte de pouvoir avant Noël. Herbert Diess souhaite procéder à des réductions de coûts en Allemagne afin de dégager des ressources pour un plan massif de basculement de la production vers les véhicules électriques, dans le but de faire de Volkswagen un groupe davantage orienté vers l'innovation technologique. Il s'est toutefois heurté à l'opposition de Bernd Osterloh, principal représentant du personnel, sur plusieurs sujets majeurs, notamment des nominations au sein de l'équipe de direction et la prolongation de son mandat au-delà de 2023. (Jan Schwartz version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.30%