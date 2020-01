Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dieselgate-Amende de $150 mln contre Volkswagen au Canada Reuters • 23/01/2020 à 03:28









23 janvier (Reuters) - Un juge canadien a approuvé mercredi une amende de 149,7 millions de dollars contre Volkswagen VOWG_p.DE après que le constructeur automobile a plaidé coupable de plusieurs dizaines de chefs d'inculpation de violations des normes d'émissions polluantes avec ses véhicules diesel. Volkswagen a plaidé coupable après avoir été inculpé en décembre pour avoir importé au Canada près de 128.000 véhicules ne respectant pas les normes d'émissions de gaz à effet de serre et pour avoir fourni des informations volontairement erronées. Les procureurs ont déclaré qu'il s'agissait de l'amende la plus importante de l'histoire du Canada en matière environnementale. Le constructeur automobile avait déjà accepté de verser jusqu'à 1,8 milliard de dollars pour racheter ou corriger 125.000 véhicules diesel polluants et indemniser leurs acquéreurs au Canada. L'entreprise avait aussi par le passé payé une amende de 13,3 millions de dollars pour régler à l'amiable une enquête de l'autorité canadienne de la concurrence. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -100.00% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.36%