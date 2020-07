Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diesel: Volkswagen a versé 9,8 milliards de dollars aux automobilistes américains Reuters • 27/07/2020 à 23:30









DIESEL: VOLKSWAGEN A VERSÉ 9,8 MILLIARDS DE DOLLARS AUX AUTOMOBILISTES AMÉRICAINS WASHINGTON (Reuters) - Volkswagen a versé au total plus de 9,8 milliards de dollars (8,34 milliards d'euros) d'indemnités aux Etats-Unis aux propriétaires de véhicules diesel concernés par le scandale des émissions polluantes de ses moteurs, a annoncé lundi la commission fédérale du Commerce (FTC). Le constructeur allemand avait accepté de racheter ou de réparer plus de 550.000 véhicules aux Etats-Unis après avoir admis en 2015 avoir installé sur ses moteurs diesel des logiciels de manipulation des émissions polluantes afin de leur permettre de franchir les tests d'homologation. Dans son rapport final sur le sujet, la FTC indique que plus de 86% des propriétaires de véhicules concernés ayant rempli une demande d'indemnisation ont opté pour un rachat de leur voiture ou une expiration anticipée de leur contrat de location. L'équipementier Robert Bosch a pour sa part versé plus de 300 millions de dollars aux automobilistes américains. (David Shepardson, version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.38%