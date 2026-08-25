Dick's Sporting revoit ses prévisions à la baisse alors que la faible demande de baskets fait trébucher Foot Locker ; les actions s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de bénéfice par action ajusté annuel ont été revues à la baisse, entre 11,00 et 12 dollars

* Les ventes comparables annuelles de Foot Locker devraient désormais rester stables ou reculer de 2 %

* Le cours de l'action s'effondre de 27 % en début de séance

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 7, 11-12, du contexte aux paragraphes 10 et 13, de l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 14-16 et d'un graphique) par Angela Christy M

DKS.N , propriétaire de Dick's Sporting Goods, a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice et a indiqué que les stocks pléthoriques et les remises importantes sur le marché traditionnel de la chaussure pesaient sur Foot Locker, l'enseigne qu'elle a récemment rachetée.

L'action du distributeur américain de vêtements de sport a plongé de 27 %, en passe d'enregistrer une baisse quotidienne record en pourcentage si cette tendance se maintient, après que la société a également manqué les estimations du deuxième trimestre et révisé à la baisse ses prévisions de croissance annuelle des ventes comparables chez Foot Locker.

Dick's a finalisé il y a un an l'acquisition de Foot Locker pour 2,4 milliards de dollars afin de renforcersa présence sur le marché des baskets et de s'implanter sur les marchés internationaux.

Cependant, les consommateurs américains, qui sont devenus plus sélectifs quant à leurs achats discrétionnaires , privilégient les nouveaux lancements dans les catégories bien-être et santé, alors que la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires pèse sur le budget des ménages.

« Non seulement il y a eu moins de lancements au deuxième trimestre, mais ceux-ci ont enregistré des performances inférieures à celles du secteur et à nos attentes », a déclaré le président exécutif Ed Stack, laissant entrevoir une vision plus prudente pour le reste de l’année.

Ces commentaires marquent un revirement par rapport au ton optimiste adopté par l’entreprise en mai, lorsqu’elle avait relevé son objectif annuel et déclaré voir des « signes encourageants » indiquant un retour à la croissance des ventes comparables de Foot Locker.

Alors que les marques de sport ont signalé un ralentissement sur le marché de gros américain au cours du trimestre, la forte révision à la baisse des prévisions de Dick's pour ⁠2026 a surpris les investisseurs et mis en évidence la sensibilité de Foot Locker aux tendances en matière de chaussures, a déclaré Cristina Fernandez, analyste chez Telsey Advisory Group.

LES MARQUES TRADITIONNELLES EN DIFFICULTÉ

Les modèles lifestyle et les silhouettestraditionnelles« ne trouvaient tout simplement plus le même écho qu'auparavant », ce qui a entraîné une surabondance de stocks obligeant à pratiquer des remises importantes, ont déclaré les dirigeants lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Foot Locker a été le plus durement touché, compte tenu de son exposition aux marques traditionnelles ainsi que de sa présence en Europe et sur les marchés émergents, qui ont souffert des incertitudes géopolitiques.

« Cela n’augure rien de bon pour les grandes marques de baskets, même si elles ont peut-être pu compenser en partie cette faiblesse en misant davantage sur les vêtements, notamment dans le cadre de la Coupe du monde », a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

« Quoi qu’il en soit, cela va tirer la sonnette d’alarme pour les investisseurs. »

Le distributeur britannique de vêtements de sport et de mode JD Sports JD.L a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices la semaine dernière après une chute de ses ventes au deuxième trimestre sur son marché clé, l’Amérique du Nord.

Mardi, les actions des principaux fabricants de chaussures ont chuté en début de séance.

Celles de Nike NKE.N ont chuté de 3,3 %. David Swartz, analyste chez Morningstar, a déclaré que les attentes concernant Nike étaient déjà faibles et que les résultats de Dick's ne changeraient probablement rien à la situation.

Les actions d’Adidas ADSGn.DE , de Puma PUMG.DE et d’On Holding ONON.N ont reculé de 1,5 % à 2,5 %.

Pour les 13 semaines closes au 1er août, période qui comprenait la Coupe du monde de la FIFA organisée aux États-Unis, Dick's a annoncé un chiffre d'affaires net de 5,59 milliards de dollars, en deçà des estimations de 5,65 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a tablé sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 21,9 et 22,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 22,1 à 22,4 milliards de dollars.

Elle a revu à la baisse sonobjectif de bénéfice annuel par action à une fourchette comprise entre 11 et 12 dollars sur une base ajustée, tandis que le bénéfice trimestriel de 3,53 dollars par action s’est révélé inférieur aux estimations de 3,76 dollars.

La société, qui table désormais sur un chiffre d'affaires annuel comparable de Foot Locker stable ou en baisse de 2 %, a perçu 59 millions de dollars de remboursements de droits de douane et a utilisé une partie de cette somme pour investir dans des promotions.