Une séance à 22 tirs au but plonge encore un peu plus River Plate dans la crise

Une séance à 22 tirs au but plonge encore un peu plus River Plate dans la crise

Il fallait ne pas trouver le sommeil ce mercredi soir après Lyon-Galatasaray pour suivre une séance de tirs au but de folie entre River Plate et Santa Fe , au Monumental. Après une confrontation aller-retour fade entre les deux équipes, soldée par le score cumulé de un partout, la séance de penalty s’est pour sa part jouée sur 22 tentatives. Finalement, Santa Fe s’en est sorti, profitant d’un tir totalement raté du gardien du River envoyé dans les airs, sur le score de 8-7.

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ABS pour SOFOOT.com