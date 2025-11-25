Dick's Sporting prévient que la réorganisation de Foot Locker pourrait coûter jusqu'à 750 millions de dollars ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'évolution du titre au paragraphe 2 à 3 % contre 6 % en début de séance, et non en pré-marché; corrige également la baisse des prévisions de marge au paragraphe 8 à une fourchette de 1 000 à 1 500 points de base, et non à 1 500 points de base contre 2 500 un an plus tôt)

La société Dick's Sporting Goods

DKS.N a manqué les prévisions de bénéfices du troisième trimestre et a annoncé des charges pouvant atteindre 750 millions de dollars, liées à un examen approfondi de son activité Foot Locker, récemment acquise, qui comprend la fermeture de magasins et l'assainissement des stocks.

Les actions de la société ont chuté de près de 3 % dans les premiers échanges. Le distributeur de chaussures a également prévu une forte baisse de la marge brute trimestrielle de Foot Locker.

Au cours des dernières années, Foot Locker a perdu des parts de marché , car des marques telles que Nike ont développé leurs activités de vente directe aux consommateurs. La baisse de la fréquentation des centres commerciaux, où se trouvent la plupart de ses magasins, a également pesé sur les ventes.

Dick's Sporting Goods a racheté son petit rival pour 2,4 milliards de dollars en mai.

La société "prenait des mesures décisives pour "nettoyer le garage" en éliminant les stocks improductifs et en fermant les magasins peu performants", a déclaré Ed Stack, président exécutif de Dick's, dans un communiqué publié mardi.

Ces mesures, ainsi que les coûts de fusion et d'intégration, devraient se traduire par des charges avant impôts de l'ordre de 500 à 750 millions de dollars.

En excluant les éléments, la société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,07 dollars pour le trimestre clos le 1er novembre, contre des estimations de 2,71 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que la marge brute de Foot Locker au quatrième trimestre baisse de 1 000 à 1 500 points de base, avec des ventes comparables pro forma en baisse d'un chiffre moyen à élevé, alors qu'elle s'efforce d'écouler ses stocks excédentaires.

Dick's a néanmoins revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels. Il s'attend à ce que les ventes comparables annuelles augmentent de 3,5 % à 4 %, contre une prévision antérieure de croissance de 2 % à 3,5 %.

L'entreprise prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 14,25 et 14,55 dollars, contre 13,90 à 14,50 dollars précédemment.