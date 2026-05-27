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Dick's Sporting Goods revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices alors que la restructuration de Foot Locker pèse sur ses marges
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dick's Sporting Goods DKS.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la pression sur les marges liée à l'acquisition de Foot Locker ayant pesé sur les résultats, alors même que la forte demande de baskets et de vêtements a stimulé les ventes trimestrielles.

La société a lancé une refonte en profondeur de Foot Locker, comprenant des fermetures de magasins et des réductions de stocks, dans le but de rationaliser ses opérations et de relancer ses ventes.

* Dick's Sporting Goods tabledésormais sur un bénéfice consolidé pour 2026 compris entre 13,27 et 14,27 dollars par action diluée, contre une prévision antérieure de 13,70 à 14,70 dollars.

* Le distributeur de chaussures a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel global entre 22,1 et 22,4 milliards de dollars.

* L'action de la société a reculé d'environ 3% en pré-ouverture.

* Pour le trimestre clos le 2 mai, le chiffre d'affaires net a bondi de 62,7% pour atteindre 5,17 milliards de dollars, porté par une demande soutenue pour les chaussures et les vêtements, ainsi que par une augmentation du panier moyen et du nombre de transactions.

* Le président exécutif Ed Stack a déclaré que la société avait observé des signes encourageants au premier trimestre chez Foot Locker, notamment un retour à des ventes comparables et une rentabilité positives.

* La société est en bonne voie pour atteindre environ 250 magasins Foot Locker rénovés d'ici la rentrée scolaire, après avoir ouvert 100 magasins à l'échelle mondiale au cours du trimestre considéré, qui a enregistré une amélioration à deux chiffres des ventes comparables et de la marge sur les marchandises, a déclaré Dick's Sporting.

* Par ailleurs, les ventes annuelles à magasins comparables devraient désormais augmenter de 2,5%à 4%, contre une fourchette précédente de 2% à 4%, tandis que l'activité Foot Locker devrait progresser de 1,5% à 3%, contre une prévision antérieure de 1% à 3%.

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