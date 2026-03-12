Dick's Sporting Goods prévoit des ventes annuelles supérieures aux estimations en raison d'une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dick's Sporting Goods DKS.N a prévu jeudi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes de Wall Street, après avoir dépassé les estimations trimestrielles, misant sur la résistance de la demande pour les chaussures et les vêtements de sport du distributeur.

Les actions de la société basée en Pennsylvanie ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges de pré-marché.

Bien que les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles en raison de l'inflation et de l'incertitude commerciale, l'importance croissante accordée à la santé, à la forme physique et aux vêtements confortables profite aux détaillants d'articles de sport tels que Dick's.

Dick's bénéficie également d'une forte demande pour des marques populaires telles que On Running ONON.N et Hoka

DECK.N , ce qui aide à compenser une certaine faiblesse des marques traditionnelles telles que Puma PUMG.DE et Nike

NKE.N .

La société, qui a ouvert un certain nombre de nouveaux magasins ces derniers mois, prévoit de lancer environ 14 magasins House of Sport supplémentaires et environ 22 nouveaux magasins DICK'S Field House en 2026.

Le chiffre d'affaires comparable ajusté pour l'ensemble de l'année pour l'activité Foot Locker, que Dick's a achetée dans le cadre d'une transaction de 2,4 milliards de dollars l'année dernière, devrait augmenter de 1 % à 3 %.

"Nous espérons également que l'activité Foot Locker renouera avec la croissance du chiffre d'affaires et du résultat en 2026", a déclaré Lauren Hobart, directeur général de Dick's Sporting.

Dick's Sporting prévoit maintenant un chiffre d'affaires net annuel compris entre 22,1 et 22,4 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 21,98 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 13,50 et 14,50 dollars par action, contre des estimations de 14,67 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 janvier, qui comprend les revenus de Foot Locker, a augmenté d'environ 60 % par rapport à l'année précédente, atteignant 6,23 milliards de dollars et dépassant les estimations de 6,07 milliards de dollars.

Hors éléments, la société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 3,45 dollars, contre des estimations de 2,87 dollars.