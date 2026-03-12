 Aller au contenu principal
Dick's Sporting Goods en hausse après des prévisions de ventes annuelles optimistes
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du distributeur de vêtements de sport Dick's Sporting Goods DKS.N augmentent de 1,3 % à 198 $ avant le marché

** La société prévoit des ventes nettes annuelles entre 22,1 et 22,4 milliards de dollars, au-dessus des attentes de 21,98 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes du 4ème trimestre augmentent de ~60% à 6,23 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 6,07 milliards de dollars, et le BPA ajusté de 4,05 dollars dépasse les attentes de 2,87 dollars, grâce aux ventes de la saison des fêtes

** Cependant, les prévisions annuelles de BPA ajusté entre 13,50 $ et 14,50 $ sont inférieures aux attentes des analystes qui tablaient sur 14,67 $

** L'action a baissé de 13,5 % en 2025

